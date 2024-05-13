Виноградов Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти?.03.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.02.1929
Рождение ребёнка
18.12.1929
Сын: Виноградов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Виноградова (Милютева) Аксинья Даниловна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Кудряшева (Виноградова) Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Виноградова (Милютева) Аксинья Даниловна
Смерть
?.03.1945