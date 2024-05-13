Виноградов Андрей Александрович 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Виноградов Андрей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
12.02.1929

Жена: Виноградова (Милютева) Аксинья Даниловна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.12.1929

Сын: Виноградов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Виноградова (Милютева) Аксинья Даниловна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Кудряшева (Виноградова) Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Виноградова (Милютева) Аксинья Даниловна

Костин Лог, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
?.03.1945

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