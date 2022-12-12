село Павловск, село Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край (на 2019) — Familio

Павловск

Павловский муниципальный район, Алтайский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Барнаульский округ
917Павловский, сребро-плав. зав. каз.при ррч. Касмале и Фунтовке.486668013871235Церковь православная 1. Училище. Госпиталь. Сереброплавильный завод 1. Базары.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Алтайский край, Павловский район
12206Павловсксело53°19'82°59'N-44-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Алтайский край, Павловский муниципальный район, Сельское поселение Павловский сельсовет
1630460101с Павловск#Н/Д
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