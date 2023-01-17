город Пермь, город Пермь, Пермский, Пермский край (на 2019) — Familio

Пермь

Пермский, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Варианты названий
Молотов
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Города
1ПЕРМЬ. Губернский.при р. Каме.2041¼136731101617512917Церквей: православных 11 (в т. ч. домовых 4), монастырь 1, единоверческая 1, лютеранская 1, каплица 1. Еврейская молитвенная школа 1. Учебных заведений: гимназия, духов Показать все
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Пермский
57701000001г Пермьгород
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