Пермь
Пермский, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Варианты названий
- Молотов
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1ПЕРМЬ. Губернский.при р. Каме.2041¼136731101617512917Церквей: православных 11 (в т. ч. домовых 4), монастырь 1, единоверческая 1, лютеранская 1, каплица 1. Еврейская молитвенная школа 1. Учебных заведений: гимназия, духов Показать всеПоказать скан
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57701000001г Пермьгород