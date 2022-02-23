Фаломеева (Сорокина) Татьяна Борисовна
Место рождения
Дата рождения02.02.1954
Дата смерти23.02.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1954
Отец: не указан
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1975
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.08.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.02.2022
Похороны
27.02.2022
Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край