Фаломеева (Сорокина) Татьяна Борисовна 02.02.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фаломеева (Сорокина) Татьяна Борисовна

Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

02.02.1954

Дата смерти

23.02.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1931 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1954

Отец: не указан

Мать: Дубских (Сорокина) Таисия Егоровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
1975

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.08.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
23.02.2022
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Похороны
27.02.2022
Павловск, Павловский муниципальный район, Алтайский край

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