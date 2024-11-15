Алматы
Верненский уезд, Семиреченская область (на 1893)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Варианты названий
- Алма-Ата
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Кладбище г.Алматы на Рыскулова
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• Кладбище г.Алматы на Рыскулова
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Волости и населённые места 1893 года
№НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
1Верный, областной город, на рч. Алматы; от С.-Петербурга 4.640 верст. Учебн. зав. 13, благот. зав. —6, больница, аптек 2; фабр. и зав. 13.Всех дворов: 1935. Других сословий: 26405.