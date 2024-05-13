Вадопшина (Сорокина) Мария Егоровна
Место рождения4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Дата рождения1943
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943
4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вадопшин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вадопшин Владимир
Место жительства
Неизвестно
Алейск, город Алейск, Алтайский край
Смерть
Неизвестно