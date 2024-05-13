Вадопшина (Сорокина) Мария Егоровна 1943 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вадопшина (Сорокина) Мария Егоровна

Место рождения

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия

Дата рождения

1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Сорокин Егор Иванович

Мать: Сорокина (Усачева) Анастасия Савельевна

4 отделение АЗС, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вадопшин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вадопшин Владимир

Место жительства
Неизвестно
Алейск, город Алейск, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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