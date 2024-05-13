Сорокин Трофим Иванович
Место рождения
Дата рождения22.06.1906
Дата смерти15.09.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1906
Место жительства
Неизвестно
Крещение
17.10.1906
Бракосочетание
1928
Рождение ребёнка
12.07.1928
Мать ребёнка: Сорокина Федосия Федоровна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Климантова (Сорокина) Александра Трофимовна
Мать ребёнка: Сорокина Федосия Федоровна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Сорокина) Мария Трофимовна
Мать ребёнка: Сорокина Федосия Федоровна
Смерть
15.09.1937