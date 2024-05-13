Сорокин Трофим Иванович 22.06.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокин Трофим Иванович

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

22.06.1906

Дата смерти

15.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1906

Отец: Сорокин Иван Иванович

Мать: Сорокина (Ланьшина) Анастасия Григорьевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
17.10.1906
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1928

Жена: Сорокина Федосия Федоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.07.1928

Сын: Сорокин Петр Трофимович

Мать ребёнка: Сорокина Федосия Федоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Климантова (Сорокина) Александра Трофимовна

Мать ребёнка: Сорокина Федосия Федоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Сорокина) Мария Трофимовна

Мать ребёнка: Сорокина Федосия Федоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
15.09.1937

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