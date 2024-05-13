Сорокина Федосия Федоровна 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокина Федосия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чернышевский, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1928

Муж: Сорокин Трофим Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.07.1928

Сын: Сорокин Петр Трофимович

Отец ребёнка: Сорокин Трофим Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Климантова (Сорокина) Александра Трофимовна

Отец ребёнка: Сорокин Трофим Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Сорокина) Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Сорокин Трофим Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
2004
Алейск, город Алейск, Алтайский край

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