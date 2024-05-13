Сорокина Федосия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Чернышевский, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1928
Рождение ребёнка
12.07.1928
Отец ребёнка: Сорокин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Климантова (Сорокина) Александра Трофимовна
Отец ребёнка: Сорокин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Сорокина) Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Сорокин Трофим Иванович
Смерть
2004
Алейск, город Алейск, Алтайский край