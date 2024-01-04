Сорокин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно