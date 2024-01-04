Сорокин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Николай Иванович

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Сорокин Иван Иванович

Мать: Сорокина Анастасия Григорьевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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