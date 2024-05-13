Ланьшина Агафья Семеновна
Место рожденияКасилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Семен
Мать: не указана
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Сын: Ланьшин Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Ланьшин Григорий Ефимович
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1877
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.10.1881
Отец ребёнка: Ланьшин Григорий Ефимович
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Сорокина (Ланьшина) Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Ланьшин Григорий Ефимович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Хорошилова (Ланьшина) Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Ланьшин Григорий Ефимович
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1888
Сын: Ланьшин Игнатий Григорьевич
Отец ребёнка: Ланьшин Григорий Ефимович
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1892
Сын: Ланьшин Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Ланьшин Григорий Ефимович
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Ланьшин Григорий Ефимович
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.03.1897
Дочь: Спиненко (Ланьшина) Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Ланьшин Григорий Ефимович
Смерть
Неизвестно