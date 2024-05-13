Ланьшина Агафья Семеновна 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛаньшина Агафья Семеновна

Ланьшина Агафья Семеновна

Место рождения

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Семен

Мать: не указана

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1877

Сын: Ланьшин Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Ланьшин Григорий Ефимович

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1877

Муж: Ланьшин Григорий Ефимович

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.10.1881

Сын: Ланьшин Осип Григорьевич

Отец ребёнка: Ланьшин Григорий Ефимович

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Сорокина (Ланьшина) Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Ланьшин Григорий Ефимович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Хорошилова (Ланьшина) Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Ланьшин Григорий Ефимович

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1888

Сын: Ланьшин Игнатий Григорьевич

Отец ребёнка: Ланьшин Григорий Ефимович

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1892

Сын: Ланьшин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Ланьшин Григорий Ефимович

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1895

Сын: Ланьшин Аким Григорьевич

Отец ребёнка: Ланьшин Григорий Ефимович

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.03.1897

Дочь: Спиненко (Ланьшина) Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Ланьшин Григорий Ефимович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.