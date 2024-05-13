Спиненко (Ланьшина) Дарья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения20.03.1897
Дата смерти16.04.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1897
Место жительства
Неизвестно
Чернышевский, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
06.11.1916
Рождение ребёнка
1918
Сын: Спиненко Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Спиненко Семен Онисимович
Рождение ребёнка
23.06.1919
Отец ребёнка: Спиненко Семен Онисимович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Спиненко) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Спиненко Семен Онисимович
Смерть
16.04.1973
Алейск, город Алейск, Алтайский край