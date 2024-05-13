Спиненко (Ланьшина) Дарья Григорьевна 20.03.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Спиненко (Ланьшина) Дарья Григорьевна

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.03.1897

Дата смерти

16.04.1973

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1897

Отец: Ланьшин Григорий Ефимович

Мать: Ланьшина Агафья Семеновна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Чернышевский, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
06.11.1916

Муж: Спиненко Семен Онисимович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Спиненко Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Спиненко Семен Онисимович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.06.1919

Сын: Спиненко Иван Семенович

Отец ребёнка: Спиненко Семен Онисимович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Спиненко) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Спиненко Семен Онисимович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
16.04.1973
Алейск, город Алейск, Алтайский край

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