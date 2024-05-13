Хорошилова (Ланьшина) Матрена Григорьевна 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хорошилова (Ланьшина) Матрена Григорьевна

Место рождения

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Ланьшин Григорий Ефимович

Мать: Ланьшина Агафья Семеновна

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
27.05.1905

Муж: Хорошилов Никита Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Хорошилов Ефим Никитович

Отец ребёнка: Хорошилов Никита Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Хорошилов Павел Никитович

Отец ребёнка: Хорошилов Никита Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Хорошилова) Анна Никитовна

Отец ребёнка: Хорошилов Никита Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.10.1913

Сын: Хорошилов Лука Никитович

Отец ребёнка: Хорошилов Никита Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Хорошилова) Татьяна Никитовна

Отец ребёнка: Хорошилов Никита Иванович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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