Хорошилова (Ланьшина) Матрена Григорьевна
Место рожденияКасилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.05.1905
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Хорошилов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Хорошилов Павел Никитович
Отец ребёнка: Хорошилов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Хорошилова) Анна Никитовна
Отец ребёнка: Хорошилов Никита Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1913
Отец ребёнка: Хорошилов Никита Иванович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Хорошилова) Татьяна Никитовна
Отец ребёнка: Хорошилов Никита Иванович
Смерть
Неизвестно