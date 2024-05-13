Ланьшин Григорий Ефимович
Место рожденияКасилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Дата рождения1855
Дата смерти03.06.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1855
Отец: Ланьшин Ефим Никитович
Мать: Ланьшина Ирина Ивановна
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Сын: Ланьшин Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Ланьшина Агафья Семеновна
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1877
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.10.1881
Мать ребёнка: Ланьшина Агафья Семеновна
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Сорокина (Ланьшина) Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Ланьшина Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Хорошилова (Ланьшина) Матрена Григорьевна
Мать ребёнка: Ланьшина Агафья Семеновна
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1888
Сын: Ланьшин Игнатий Григорьевич
Мать ребёнка: Ланьшина Агафья Семеновна
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1892
Сын: Ланьшин Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Ланьшина Агафья Семеновна
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Ланьшина Агафья Семеновна
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.03.1897
Дочь: Спиненко (Ланьшина) Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Ланьшина Агафья Семеновна
Смерть
03.06.1905
Похороны
05.06.1905