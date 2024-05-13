Ланьшин Григорий Ефимович 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛаньшин Григорий Ефимович

Ланьшин Григорий Ефимович

Место рождения

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя

Дата рождения

1855

Дата смерти

03.06.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Ланьшин Ефим Никитович

Мать: Ланьшина Ирина Ивановна

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1877

Сын: Ланьшин Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Ланьшина Агафья Семеновна

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1877

Жена: Ланьшина Агафья Семеновна

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.10.1881

Сын: Ланьшин Осип Григорьевич

Мать ребёнка: Ланьшина Агафья Семеновна

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Сорокина (Ланьшина) Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Ланьшина Агафья Семеновна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Хорошилова (Ланьшина) Матрена Григорьевна

Мать ребёнка: Ланьшина Агафья Семеновна

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1888

Сын: Ланьшин Игнатий Григорьевич

Мать ребёнка: Ланьшина Агафья Семеновна

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1892

Сын: Ланьшин Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Ланьшина Агафья Семеновна

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1895

Сын: Ланьшин Аким Григорьевич

Мать ребёнка: Ланьшина Агафья Семеновна

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.03.1897

Дочь: Спиненко (Ланьшина) Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Ланьшина Агафья Семеновна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
03.06.1905
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Похороны
05.06.1905
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.