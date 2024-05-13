Ланьшина Ирина Ивановна
Место рожденияКасилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Иван
Мать: не указана
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1849
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.04.1850
Дочь: (Ланьшина) Ирина Ефимовна
Отец ребёнка: Ланьшин Ефим Никитович
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Ланьшина) Марфа Ефимовна
Отец ребёнка: Ланьшин Ефим Никитович
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ланьшин Григорий Ефимович
Отец ребёнка: Ланьшин Ефим Никитович
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя