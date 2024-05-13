Ланьшина Ирина Ивановна 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ланьшина Ирина Ивановна

Место рождения

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Иван

Мать: не указана

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1849

Муж: Ланьшин Ефим Никитович

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.04.1850

Дочь: (Ланьшина) Ирина Ефимовна

Отец ребёнка: Ланьшин Ефим Никитович

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Ланьшина) Марфа Ефимовна

Отец ребёнка: Ланьшин Ефим Никитович

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ланьшин Григорий Ефимович

Отец ребёнка: Ланьшин Ефим Никитович

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя

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