Ланьшин Ефим Никитович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Упоминание
26.04.1834
Перепись населения | 8-я ревизская сказка 1834 года
Бракосочетание
1849
Жена: Ланьшина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
?.04.1850
Дочь: Ирина Ефимовна
Мать ребёнка: Ланьшина Ирина Ивановна
Упоминание
02.06.1850
Перепись населения | 9-я ревизская сказка
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Марфа Ефимовна
Мать ребёнка: Ланьшина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ланьшин Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Ланьшина Ирина Ивановна
Упоминание
28.11.1857
Перепись населения | 10-я ревизиская сказка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно