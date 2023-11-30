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Ланьшин Ефим Никитович

Место рождения

Косилово, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Ланьшин Никита Игнатьевич

Мать: Ланьшина Меланья Тереньтьевна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
26.04.1834
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Перепись населения | 8-я ревизская сказка 1834 года
Бракосочетание
1849

Жена: Ланьшина Ирина Ивановна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.04.1850

Дочь: Ирина Ефимовна

Мать ребёнка: Ланьшина Ирина Ивановна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
02.06.1850
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Перепись населения | 9-я ревизская сказка
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: Ланьшина Ирина Ивановна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ланьшин Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Ланьшина Ирина Ивановна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
28.11.1857
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Перепись населения | 10-я ревизиская сказка
Место жительства
Неизвестно
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
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