(Ланьшина) Ирина Ефимовна ?.04.1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Ланьшина) Ирина Ефимовна

Место рождения

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя

Дата рождения

?.04.1850

Дата смерти

1856

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
?.04.1850

Отец: Ланьшин Ефим Никитович

Мать: Ланьшина Ирина Ивановна

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Смерть
1856
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя

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