(Ланьшина) Ирина Ефимовна
Место рожденияКасилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Дата рождения?.04.1850
Дата смерти1856
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
?.04.1850
Отец: Ланьшин Ефим Никитович
Мать: Ланьшина Ирина Ивановна
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Смерть
1856
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя