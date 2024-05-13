(Ланьшина) Марфа Ефимовна 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Ланьшина) Марфа Ефимовна

Место рождения

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Ланьшин Ефим Никитович

Мать: Ланьшина Ирина Ивановна

Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Касилово, Стрелецкая волость, Грайворонский уезд, Курская губерния, Российская империя

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