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Ланьшин Аким Григорьевич

Место рождения

Косилово, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Ланьшин Григорий Ефимович

Мать: Ланьшина Агафья Семеновна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Иммиграция
?.03.1899
Упоминание
01.01.1910
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
10.01.1914

Жена: Ланьшина Мария Федоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.01.1916

Дочь: Мария Акимовна

Мать ребёнка: Ланьшина Мария Федоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
01.06.1917
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.10.1918

Дочь: Праско́Вья Акимовна

Мать ребёнка: Ланьшина Мария Федоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.12.1920

Сын: Ланьшин Михаил Акимович

Мать ребёнка: Ланьшина Мария Федоровна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Раскулачивание
1921
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
07.07.1923
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Упоминание
13.07.1923
Новопетровский, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Иммиграция
13.07.1923
Иммиграция
?.01.1924
Упоминание
01.05.1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Военная служба
?.09.1941
Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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