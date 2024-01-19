Ланьшин Аким Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Иммиграция
?.03.1899
Упоминание
01.01.1910
Бракосочетание
10.01.1914
Жена: Ланьшина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
19.01.1916
Дочь: Мария Акимовна
Мать ребёнка: Ланьшина Мария Федоровна
Упоминание
01.06.1917
Рождение ребёнка
21.10.1918
Дочь: Праско́Вья Акимовна
Мать ребёнка: Ланьшина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
11.12.1920
Мать ребёнка: Ланьшина Мария Федоровна
Раскулачивание
1921
Упоминание
07.07.1923
Упоминание
13.07.1923
Новопетровский, Алейский муниципальный район, Алтайский край, Россия
Иммиграция
13.07.1923
Иммиграция
?.01.1924
Упоминание
01.05.1924
Военная служба
?.09.1941
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно