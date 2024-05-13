Ланьшина (Авдеева) Мария Федоровна 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ланьшина (Авдеева) Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
10.01.1914

Муж: Ланьшин Аким Григорьевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.01.1916

Дочь: (Ланьшина) Мария Акимовна

Отец ребёнка: Ланьшин Аким Григорьевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.10.1918

Дочь: (Ланьшина) Праско́Вья Акимовна

Отец ребёнка: Ланьшин Аким Григорьевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.12.1920

Сын: Ланьшин Михаил Акимович

Отец ребёнка: Ланьшин Аким Григорьевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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