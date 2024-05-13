Ланьшина (Авдеева) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.01.1914
Рождение ребёнка
19.01.1916
Дочь: (Ланьшина) Мария Акимовна
Отец ребёнка: Ланьшин Аким Григорьевич
Рождение ребёнка
21.10.1918
Дочь: (Ланьшина) Праско́Вья Акимовна
Отец ребёнка: Ланьшин Аким Григорьевич
Рождение ребёнка
11.12.1920
Отец ребёнка: Ланьшин Аким Григорьевич
Смерть
Неизвестно