Голубых (Сорокина) Матрена Ивановна 02.11.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голубых (Сорокина) Матрена Ивановна

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

02.11.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности
1933 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
02.11.1911

Отец: Сорокин Иван Иванович

Мать: Сорокина (Ланьшина) Анастасия Григорьевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
06.11.1911
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1930

Муж: не указан

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1933

Сын: Голубых Николай

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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