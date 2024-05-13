Голубых (Сорокина) Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.11.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1911
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Крещение
06.11.1911
Бракосочетание
1930
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1933
Сын: Голубых Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно