Котельникова (Сорокина) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.12.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Малиновка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
09.12.1907
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Котельникова) Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Котельников Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Набока (Котельникова) Лидия Дмитриевна
Отец ребёнка: Котельников Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1936
Сын: Котельников Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Котельников Дмитрий Николаевич
Смерть
Неизвестно