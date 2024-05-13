Котельникова (Сорокина) Варвара Ивановна 08.12.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Котельникова (Сорокина) Варвара Ивановна

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

08.12.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1907

Отец: Сорокин Иван Иванович

Мать: Сорокина (Ланьшина) Анастасия Григорьевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котельников Дмитрий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Малиновка, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
09.12.1907
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Котельникова) Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Котельников Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Набока (Котельникова) Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Котельников Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1936

Сын: Котельников Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Котельников Дмитрий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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