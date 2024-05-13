Гладких (Сорокина) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.08.1913
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
15.08.1913
Бракосочетание
1932
Муж: не указан
Рождение ребёнка
10.10.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гладких Василий Иванович
Смерть
1965
Похороны
1965