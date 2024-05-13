Гладких (Сорокина) Наталья Ивановна 12.08.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гладких (Сорокина) Наталья Ивановна

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

12.08.1913

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
12.08.1913

Отец: Сорокин Иван Иванович

Мать: Сорокина (Ланьшина) Анастасия Григорьевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гладких Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
15.08.1913
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1932

Муж: не указан

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гладких Василий Иванович

Смерть
1965
Похороны
1965

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