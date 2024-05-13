Сорокин Василий Иванович 1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сорокин Василий Иванович

Место рождения

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Сорокин Иван Иванович

Мать: Сорокина (Ланьшина) Анастасия Григорьевна

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Анна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1950

Сын: Сорокин Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Сорокина Анна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: (Сорокина) Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Сорокина Анна

Смерть
Неизвестно

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