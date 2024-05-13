Сорокин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Анна
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1950
Сын: Сорокин Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Сорокина Анна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: (Сорокина) Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Сорокина Анна
Смерть
Неизвестно