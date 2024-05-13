Сорокина Анна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина Анна

Сорокина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1950

Сын: Сорокин Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1955

Дочь: (Сорокина) Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Сорокин Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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