Сорокина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1950
Сын: Сорокин Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Сорокин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1955
Дочь: (Сорокина) Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Сорокин Василий Иванович
Смерть
Неизвестно