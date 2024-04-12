Тышлек (Делиева) Анна Филипповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Делиев Филипп Саввич
Мать: ?
Дочь: Фита Анна Михайловна
Отец ребёнка: Тышлек Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Тышлек Михаил Яковлевич
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: Тышлек Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Тышлек Михаил Яковлевич
Дочь: Аянот Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Тышлек Михаил Яковлевич
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Тышлек Михаил Яковлевич
Дочь: Барьяхтар Василиса Михайловна
Отец ребёнка: Тышлек Михаил Яковлевич
Сын: Тышлек Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Тышлек Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Тышлек Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Тышлек Михаил Яковлевич
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: Тышлек Михаил Яковлевич
Дочь: Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Тышлек Михаил Яковлевич
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Тышлек Михаил Яковлевич
Дочь: Феодора Михайловна
Отец ребёнка: Тышлек Михаил Яковлевич
Дочь: Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Тышлек Михаил Яковлевич