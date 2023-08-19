Тышлек Федор Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.02.1891
Дата смерти16.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1891
Отец: Тышлек Михаил Яковлевич
Мать: Тышлек Анна Филипповна
Николаевская церковь,м/к-1891г.лист-94,зап.-17,ГАДО,Ф - 426-1-6.
Военная служба
20.10.1914
Рождение ребёнка
Около 1920
Мать ребёнка: Тышлек Любовь Порфириевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Хотлубей Вера Федоровна
Мать ребёнка: Тышлек Любовь Порфириевна
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тышлек Любовь Порфириевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.1937
УССР Донецкая обл репрессирован , приговор ВМН-расстрел
Книга памяти мариупольских греков Тышлек Федор Михайлович, 1891 г. , урож. и житель с. Нов. Каракуба. Гражд. СССР. Грек. Б/п, образ. нач., колхозник к-за им. Буденного. Арест. 16.12.1937 г. Реабилитир... Показать все