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Тышлек Федор Михайлович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

15.02.1891

Дата смерти

16.12.1937

Пол

Мужской

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Около 1856 г.р.

Жена

Около 1890 г.р.

Дети

Около 1920 г.р.
1928 г.р.
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СК
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Место
Комментарий
Рождение
15.02.1891

Отец: Тышлек Михаил Яковлевич

Мать: Тышлек Анна Филипповна

Николаевская церковь,м/к-1891г.лист-94,зап.-17,ГАДО,Ф - 426-1-6.
Военная служба
20.10.1914
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Тышлек Сергей Федорович

Мать ребёнка: Тышлек Любовь Порфириевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Хотлубей Вера Федоровна

Мать ребёнка: Тышлек Любовь Порфириевна

Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тышлек Любовь Порфириевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тышлек Любовь Порфириевна

Смерть
16.12.1937
УССР Донецкая обл репрессирован , приговор ВМН-расстрел
Книга памяти мариупольских греков Тышлек Федор Михайлович, 1891 г. , урож. и житель с. Нов. Каракуба. Гражд. СССР. Грек. Б/п, образ. нач., колхозник к-за им. Буденного. Арест. 16.12.1937 г. Реабилитир... Показать все
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