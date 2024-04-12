Тышлек Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Фита Анна Михайловна
Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна
Жена: Тышлек Анна Филипповна
Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна
Дочь: Вера Михайловна
Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна
Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна
Дочь: Аянот Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна
Дочь: Барьяхтар Василиса Михайловна
Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна
Сын: Тышлек Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна
Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна
Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна
Дочь: Вера Михайловна
Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна
Дочь: Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна
Дочь: Феодора Михайловна
Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна
Дочь: Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Тышлек Анна Филипповна