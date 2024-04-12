Фита (Тышлек) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения18.04.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1873
Отец: Тышлек Михаил Яковлевич
Мать: Тышлек Анна Филипповна
Крещение
19.04.1873
Николаевская церковь,м/к-1873г.,лист-11,зап.-29,ГАДО,Ф - 426-1-2. | Godparents:Новокаракубские поселяне; Василий Павлович Тешлек и жена его - Иатрона Тешлек
Бракосочетание
25.08.1891
Николаевская церковь,м/к-1891г.,лист-121,зап.-9,ГАДО,Ф - 426-1-6.
Рождение ребёнка
1892
Сын: Фита Илья Михайлович
Отец ребёнка: Фита Михаил Кузьмич / Косьмин/
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Тараш Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Фита Михаил Кузьмич / Косьмин/
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Василиса Михайловна
Отец ребёнка: Фита Михаил Кузьмич / Косьмин/
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Фита Михаил Кузьмич / Косьмин/
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Фита Михаил Кузьмич / Косьмин/
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Делиева Бакака Вера Михайловна
Отец ребёнка: Фита Михаил Кузьмич / Косьмин/
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Василиса Михайловна
Отец ребёнка: Фита Михаил Кузьмич / Косьмин/
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Кирякулова Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Фита Михаил Кузьмич / Косьмин/
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ващенко Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Фита Михаил Кузьмич / Косьмин/
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Фита Михаил Кузьмич / Косьмин/
Смерть
Неизвестно