Делиева БАКАКА (Фита) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Делиева БАКАКА (Фита) Вера Михайловна

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Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1903

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

1873 г.р.

Муж

1897 г.р.

Дети

1926 г.р.
Около 1928 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903

Отец: Фита Михаил Кузьмич / Косьмин/

Мать: Фита Анна Михайловна

Рождение ребёнка
14.09.1926

Сын: Делиев Бакака Борис Николаевич

Отец ребёнка: Делиев Бакака Николай Авраамович

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Делиев Бакака Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Делиев Бакака Николай Авраамович

Рождение ребёнка
01.01.1932

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Отец ребёнка: Делиев Бакака Николай Авраамович

Рождение ребёнка
24.10.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Делиев Бакака Николай Авраамович

Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Делиев Бакака Николай Авраамович

Смерть
1997
Украина Донецкая обл.,Бахмутский р-н г.Северск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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