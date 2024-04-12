Делиева БАКАКА (Фита) Вера Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1903
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903
Рождение ребёнка
14.09.1926
Сын: Делиев Бакака Борис Николаевич
Отец ребёнка: Делиев Бакака Николай Авраамович
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Делиев Бакака Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Делиев Бакака Николай Авраамович
Рождение ребёнка
01.01.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Делиев Бакака Николай Авраамович
Рождение ребёнка
24.10.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Делиев Бакака Николай Авраамович
Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997
Украина Донецкая обл.,Бахмутский р-н г.Северск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно