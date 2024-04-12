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(Тышлек) Любовь Михайловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

06.03.1906

Дата смерти

01.12.1906

Пол

Женский

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1906

Отец: Тышлек Михаил Яковлевич

Мать: Тышлек Анна Филипповна

Крещение
07.03.1906
Николаевская церковь,м/к-1906г.,лист-154,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-1-10. | Godparents:Новокаракубские поселяне : Алексей Федорович Делиев и Фотия Ильинична Делиева
Похороны
01.12.1906
Смерть
01.12.1906
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1906г.,лист-203,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-1-10.
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