(Тышлек) Любовь Михайловна
Место рождения
Дата рождения06.03.1906
Дата смерти01.12.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1906
Отец: Тышлек Михаил Яковлевич
Мать: Тышлек Анна Филипповна
Крещение
07.03.1906
Николаевская церковь,м/к-1906г.,лист-154,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-1-10. | Godparents:Новокаракубские поселяне : Алексей Федорович Делиев и Фотия Ильинична Делиева
Похороны
01.12.1906
Смерть
01.12.1906
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость | Николаевская церковь,м/к-1906г.,лист-203,зап.-38,ГАДО,Ф - 426-1-10.