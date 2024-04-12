Аянот (Тышлек) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аянот (Тышлек) Евдокия Михайловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

14.03.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Около 1856 г.р.

Муж

Около 1876 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
14.03.1881

Отец: Тышлек Михаил Яковлевич

Мать: Тышлек Анна Филипповна

Крещение
15.03.1881
Николаевская церковь,м/к-1881г.,лист-9,зап.-16,ГАДО,Ф - 426-1-4. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Федор Филипповия Делиев и Домникия Филипповна Катела
Бракосочетание
09.07.1901

Муж: Аянот Федор Николаевич

Николаевская церковь,м/к-1901г.,дист-40,зап.-12,ГАДО,Ф - 426-1-9.
Смерть
Неизвестно
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