(Тышлек) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения30.03.1899
Дата смерти26.01.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1899
Отец: Тышлек Михаил Яковлевич
Мать: Тышлек Анна Филипповна
Крещение
31.03.1899
Николаевская церковь,м/к-1899г.,лист-124,зап.-51,ГАДО,Ф - 426-1-8. | Godparents:Новокаракубские поселяне : Василия Делиева сын-Лазарь и жена его Елизавета.
Смерть
26.01.1904
Причина смерти: Болезнь - чахотка | Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-58,зап.-7,ГАДО,Ф - 426-1-10.
Похороны
27.01.1904