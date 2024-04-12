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Тышлек Павел Михайлович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

25.11.1878

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1878

Отец: Тышлек Михаил Яковлевич

Мать: Тышлек Анна Филипповна

Крещение
26.11.1878
Николаевская церковь,м/к-1878г.,лист-111,зап.-33,ГАДО,Ф - 426-1-3. | Godparents:Новокаракубские поселяне : Митрофан Константинович Тешлек и Домникия Филипповна Котела
Рождение ребёнка
1908

Сын: Тышлек Иван Павлович

Мать ребёнка: Тышлек Анастасия

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Тышлек Анастасия

Военная служба
24.04.1916
Должность/Звание фельд. Воинская часть 139-й пехотный Моршанский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Ново-Каракубская вол., с. Новая-Каракуба Причина выбытия ранен/контужен... Показать все
Рождение ребёнка
1918

Сын: Тышлек Василий Павлович

Мать ребёнка: Тышлек Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Тышлек Михаил Павлович

Мать ребёнка: Тышлек Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Тышлек Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Тышлек Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тышлек Анастасия

Смерть
1971
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