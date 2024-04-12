Тышлек Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения25.11.1878
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1878
Отец: Тышлек Михаил Яковлевич
Мать: Тышлек Анна Филипповна
Крещение
26.11.1878
Николаевская церковь,м/к-1878г.,лист-111,зап.-33,ГАДО,Ф - 426-1-3. | Godparents:Новокаракубские поселяне : Митрофан Константинович Тешлек и Домникия Филипповна Котела
Рождение ребёнка
1908
Сын: Тышлек Иван Павлович
Мать ребёнка: Тышлек Анастасия
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Тышлек Анастасия
Военная служба
24.04.1916
Должность/Звание фельд. Воинская часть 139-й пехотный Моршанский полк Место рождения Екатеринославская губ., Мариупольский уезд, Ново-Каракубская вол., с. Новая-Каракуба Причина выбытия ранен/контужен... Показать все
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Тышлек Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1923
Мать ребёнка: Тышлек Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Тышлек Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Тышлек Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тышлек Анастасия
Смерть
1971