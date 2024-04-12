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Тышлек Иван Павлович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1908

Дата смерти

26.11.1944

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Жена

Около 1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Тышлек Павел Михайлович

Мать: Тышлек Анастасия

Пропал без вести (военное)
С 1941 по 26.11.1944
Пропал без вести
Военная служба
С 1941 по 26.11.1944
Пропал без вести
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тышлек Елена Семеновна

Смерть
26.11.1944
ВОВ пропал без вести
Причина смерти: ВОВ пропал без вести
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