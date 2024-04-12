Тышлек Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти26.11.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Тышлек Павел Михайлович
Мать: Тышлек Анастасия
Пропал без вести (военное)
С 1941 по 26.11.1944
Пропал без вести
Военная служба
С 1941 по 26.11.1944
Пропал без вести
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тышлек Елена Семеновна
Смерть
26.11.1944
ВОВ пропал без вести
Причина смерти: ВОВ пропал без вести