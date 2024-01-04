Тышлек Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти29.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Тышлек Павел Михайлович
Мать: Тышлек Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тышлек Кира Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Похороны
29.11.1943
УССР Запорожская обл.,Нижне-Серогожский р-н х.Николаевка, / юго-восточная его окраина /
Смерть
29.11.1943
ВОВ , Погиб в бою УССР Запорожская обл.,Нижне-Серогожский р-н х.Николаевка
Причина смерти: На войне - убит в бою