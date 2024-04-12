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(Тышлек) Феодора Михайловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

01.07.1901

Дата смерти

Около 1903

Пол

Женский

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
01.07.1901

Отец: Тышлек Михаил Яковлевич

Мать: Тышлек Анна Филипповна

Крещение
01.07.1901
Николаевская церковь,м/к-1901г.,лист-19,зап.-36,ГАДО,Ф - 426-1-9. | Godparents:Новокаракубские поселяне : Федор Филиппович Делиев и Любовь Яковлевна Делиева
Смерть
Около 1903
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