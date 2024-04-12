(Тышлек) Феодора Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.07.1901
Дата смертиОколо 1903
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1901
Отец: Тышлек Михаил Яковлевич
Мать: Тышлек Анна Филипповна
Крещение
01.07.1901
Николаевская церковь,м/к-1901г.,лист-19,зап.-36,ГАДО,Ф - 426-1-9. | Godparents:Новокаракубские поселяне : Федор Филиппович Делиев и Любовь Яковлевна Делиева
Смерть
Около 1903