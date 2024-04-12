(Тышлек) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Тышлек) Елизавета Михайловна

(Тышлек) Елизавета Михайловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

10.02.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1896

Отец: Тышлек Михаил Яковлевич

Мать: Тышлек Анна Филипповна

Крещение
11.02.1896
Николаевская церковь,м/к-1896г.,лист-116,зап.-16,ГАДО,Ф - 426-1-7. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Капитон Анастасович Котела и Феодосия Кирилловна Цумбек
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close