(Тышлек) Елизавета Михайловна
Место рождения
Дата рождения10.02.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1896
Отец: Тышлек Михаил Яковлевич
Мать: Тышлек Анна Филипповна
Крещение
11.02.1896
Николаевская церковь,м/к-1896г.,лист-116,зап.-16,ГАДО,Ф - 426-1-7. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Капитон Анастасович Котела и Феодосия Кирилловна Цумбек
Смерть
Неизвестно