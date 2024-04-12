(Тышлек) Вера Михайловна
Место рождения
Дата рождения07.12.1893
Дата смерти18.07.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1893
Отец: Тышлек Михаил Яковлевич
Мать: Тышлек Анна Филипповна
Николаевская церковь,м/к-1893г.лист-220,зап.-61,ГАДО,Ф - 426-1-6.
Смерть
18.07.1896
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1896г.,лист-155,зап.-21,ГАДО,Ф - 426-1-7.
Похороны
Неизвестно