(Тышлек) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тышлек) Вера Михайловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

07.12.1893

Дата смерти

18.07.1896

Пол

Женский

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Около 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1893

Отец: Тышлек Михаил Яковлевич

Мать: Тышлек Анна Филипповна

Николаевская церковь,м/к-1893г.лист-220,зап.-61,ГАДО,Ф - 426-1-6.
Смерть
18.07.1896
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1896г.,лист-155,зап.-21,ГАДО,Ф - 426-1-7.
Похороны
Неизвестно
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