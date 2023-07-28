Тышлек Яков Михайлович
Место рождения
Дата рождения17.05.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
17.05.1874
Отец: Тышлек Михаил Яковлевич
Мать: Тышлек Анна Филипповна
Бракосочетание
17.10.1894
Николаевская церковь,м/к-1894г.,лист-36,зап.-25,ГАДО,Ф - 426-1-7.
Рождение ребёнка
02.06.1895
Дочь: Феодосия Яковлевна
Мать ребёнка: Тышлек Стефанида Онуфриевна
Рождение ребёнка
21.07.1897
Мать ребёнка: Тышлек Стефанида Онуфриевна
Рождение ребёнка
12.09.1899
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Тышлек Стефанида Онуфриевна
Рождение ребёнка
01.11.1901
Сын: Тышлек Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Тышлек Стефанида Онуфриевна
Рождение ребёнка
07.01.1904
Мать ребёнка: Тышлек Стефанида Онуфриевна
Рождение ребёнка
15.03.1906
Сын: Тышлек - Ст. Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Тышлек Стефанида Онуфриевна
Рождение ребёнка
21.01.1908
Сын: Тышлек - Мл. Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Тышлек Стефанида Онуфриевна
Рождение ребёнка
25.03.1910
Дочь: Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Тышлек Стефанида Онуфриевна
Рождение ребёнка
01.06.1912
Мать ребёнка: Тышлек Стефанида Онуфриевна
Рождение ребёнка
Около 1917
Мать ребёнка: Тышлек Стефанида Онуфриевна
Смерть
Неизвестно