Тышлек - ст. Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения15.03.1906
Дата смерти28.05.1907
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1906
Крещение
16.03.1906
Николаевская церковь,м/к-1906г.,лист-154,зап.-20,ГАДО,Ф - 426-1-10. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Филиппа Котела сын-Василий и дочь его-Зиновия
Смерть
28.05.1907
Причина смерти: Болезнь - кашель | Николаевская церковь,м/к-1907г.,лист-52,зап.-14,ГАДО,Ф - 426-1-11.
Похороны
29.05.1907