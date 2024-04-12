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Тышлек - ст. Михаил Яковлевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

15.03.1906

Дата смерти

28.05.1907

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1906

Отец: Тышлек Яков Михайлович

Мать: Тышлек Стефанида Онуфриевна

Крещение
16.03.1906
Николаевская церковь,м/к-1906г.,лист-154,зап.-20,ГАДО,Ф - 426-1-10. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Филиппа Котела сын-Василий и дочь его-Зиновия
Смерть
28.05.1907
Причина смерти: Болезнь - кашель | Николаевская церковь,м/к-1907г.,лист-52,зап.-14,ГАДО,Ф - 426-1-11.
Похороны
29.05.1907
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