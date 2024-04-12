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Тышлек Илья Яковлевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

21.07.1897

Дата смерти

02.04.1899

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1897

Отец: Тышлек Яков Михайлович

Мать: Тышлек Стефанида Онуфриевна

Крещение
22.07.1897
Николаевская церковь,м/к-1897г.,лист-14,зап.-44,ГАДО,Ф - 426-1-8. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Капитон Анастасович Катела и Феодора Кирилловна Цумбек
Смерть
02.04.1899
Причина смерти: Болезнь - деарея | Николаевская церковь,м/к-1899г.,лист-148,зап.-17,ГАДО,Ф - 426-1-8.
Похороны
03.04.1899
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