Тышлек Илья Яковлевич
Место рождения
Дата рождения21.07.1897
Дата смерти02.04.1899
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1897
Крещение
22.07.1897
Николаевская церковь,м/к-1897г.,лист-14,зап.-44,ГАДО,Ф - 426-1-8. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Капитон Анастасович Катела и Феодора Кирилловна Цумбек
Смерть
02.04.1899
Причина смерти: Болезнь - деарея | Николаевская церковь,м/к-1899г.,лист-148,зап.-17,ГАДО,Ф - 426-1-8.
Похороны
03.04.1899