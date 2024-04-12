Тышлек (Алибеева) Стефанида Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек (Алибеева) Стефанида Онуфриевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

17.05.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
19.05.1874
Николаевская церковь,м/к-1874г.,лист-52,зап.-11,ГАДО,Ф - 426-1-2. | Godparents:Новокаракубскик поселяне : Константин Харлампиевич Христофоров и дочь его Елизавета Христофорова
Бракосочетание
17.10.1894

Муж: Тышлек Яков Михайлович

Николаевская церковь,м/к-1894г.,лист-36,зап.-25,ГАДО,Ф - 426-1-7.
Рождение ребёнка
02.06.1895

Дочь: Феодосия Яковлевна

Отец ребёнка: Тышлек Яков Михайлович

Рождение ребёнка
21.07.1897

Сын: Тышлек Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Тышлек Яков Михайлович

Рождение ребёнка
12.09.1899

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Тышлек Яков Михайлович

Рождение ребёнка
01.11.1901

Сын: Тышлек Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Тышлек Яков Михайлович

Рождение ребёнка
07.01.1904

Сын: Тышлек Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Тышлек Яков Михайлович

Рождение ребёнка
15.03.1906

Сын: Тышлек - Ст. Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Тышлек Яков Михайлович

Рождение ребёнка
21.01.1908

Сын: Тышлек - Мл. Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Тышлек Яков Михайлович

Рождение ребёнка
25.03.1910

Дочь: Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Тышлек Яков Михайлович

Рождение ребёнка
01.06.1912

Сын: Тышлек Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Тышлек Яков Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Тышлек Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Тышлек Яков Михайлович

Смерть
Неизвестно
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