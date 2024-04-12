Тышлек Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1904
Дата смерти26.08.1905
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1904
Крещение
08.01.1904
Николаевская церковь,м/к-1904г.,лист-2,зап.-3,ГАДО,Ф - 426-1-10. | Godparents:Новокаракубские поселяне: Анастасий Котела и Иван Котела
Смерть
26.08.1905
Причина смерти: Болезнь - деарея | Николаевская церковь,м/к-1905г.,лист-138,зап.-33,ГАДО,Ф - 426-1-10.
Похороны
27.08.1905