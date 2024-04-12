Тышлек Сергей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек Сергей Федорович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: Тышлек Федор Михайлович

Мать: Тышлек Любовь Порфириевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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