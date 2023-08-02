Тышлек (Гутова) Любовь Порфириевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тышлек (Гутова) Любовь Порфириевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Муж

1891 г.р.
1891 г.р.

Дети

Около 1920 г.р.
1923 г.р.
1928 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Гутов Порфирий Антонович

Мать: Гутова София Авраамовна

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Тышлек Сергей Федорович

Отец ребёнка: Тышлек Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Хотлубей Вера Федоровна

Отец ребёнка: Тышлек Федор Михайлович

Украина
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Хотлубей Вера Федоровна

Отец ребёнка: Тышлек Федор Михайлович

Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тышлек Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тышлек Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тышлек Федор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тышлек Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тышлек Федор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тышлек Федор Михайлович

Смерть
Неизвестно
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