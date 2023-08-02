Тышлек (Гутова) Любовь Порфириевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Гутов Порфирий Антонович
Мать: Гутова София Авраамовна
Рождение ребёнка
Около 1920
Отец ребёнка: Тышлек Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Хотлубей Вера Федоровна
Отец ребёнка: Тышлек Федор Михайлович
Украина
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Хотлубей Вера Федоровна
Отец ребёнка: Тышлек Федор Михайлович
Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно