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Гутов Порфирий Антонович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Гутов Антон Васильевич

Мать: Гутова Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Мария Порфирьевна

Мать ребёнка: Гутова София Авраамовна

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Гутов Петр Порфирьевич

Мать ребёнка: Гутова Елизавета Павловна

Бракосочетание
С 1890

Жена: Гутова Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Тышлек Любовь Порфириевна

Мать ребёнка: Гутова София Авраамовна

Смерть
Неизвестно
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