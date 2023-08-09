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Гутова Елизавета Павловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Гутов Василий Антонович

Отец ребёнка: Гутов Антон Васильевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Гутов Порфирий Антонович

Отец ребёнка: Гутов Антон Васильевич

Рождение ребёнка
18.11.1864

Сын: Гутов Николай Антонович

Отец ребёнка: Гутов Антон Васильевич

Рождение ребёнка
1868

Сын: Гутов Илья Антонович

Отец ребёнка: Гутов Антон Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гутов Антон Васильевич

Смерть
Неизвестно