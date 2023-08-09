Гутова Елизавета Павловна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Гутов Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Гутов Антон Васильевич
Рождение ребёнка
18.11.1864
Отец ребёнка: Гутов Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1868
Сын: Гутов Илья Антонович
Отец ребёнка: Гутов Антон Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно