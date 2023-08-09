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Гутов Илья Антонович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Гутов Антон Васильевич

Мать: Гутова Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Гутов Николай Ильич

Мать ребёнка: Гутова Христина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Мавроди Пелагея Ильинична

Мать ребёнка: Гутова Христина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ефимия Антоновна

Мать ребёнка: Гутова Христина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Агриппина Ильинична

Мать ребёнка: Гутова Христина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гутова Христина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно