Гутов Илья Антонович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Гутов Антон Васильевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Гутов Николай Ильич
Мать ребёнка: Гутова Христина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Мавроди Пелагея Ильинична
Мать ребёнка: Гутова Христина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ефимия Антоновна
Мать ребёнка: Гутова Христина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Агриппина Ильинична
Мать ребёнка: Гутова Христина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно