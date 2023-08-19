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Гутов Николай Антонович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

18.11.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1864

Отец: Гутов Антон Васильевич

Мать: Гутова Елизавета Павловна

Бракосочетание
30.10.1889

Жена: Гутова Устинья Кирьяновна

Николаевская церковь,м/к-1889г.лист-30,зап.-25,ГАДО,Ф - 426-2-6
Рождение ребёнка
1907

Сын: Гутов Чалбаш Дмитрий Николаевич Усыновлён Его родные родители отец Куприян /Киприон / Васильевич мать Мария Киряновна / Золото /

Мать ребёнка: Гутова Устинья Кирьяновна

Смерть
Неизвестно
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