Гутов Николай Антонович
Место рождения
Дата рождения18.11.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
18.11.1864
Отец: Гутов Антон Васильевич
Бракосочетание
30.10.1889
Николаевская церковь,м/к-1889г.лист-30,зап.-25,ГАДО,Ф - 426-2-6
Рождение ребёнка
1907
Сын: Гутов Чалбаш Дмитрий Николаевич Усыновлён Его родные родители отец Куприян /Киприон / Васильевич мать Мария Киряновна / Золото /
Мать ребёнка: Гутова Устинья Кирьяновна
Смерть
Неизвестно