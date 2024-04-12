Гутова (Золото) Устинья Кирьяновна
Место рождения
Дата рождения12.08.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
12.08.1872
Отец: Золото Кирьян Васильевич
Мать: Золото Евдокия Федоровна
Николаевская церковь,м/к-1872г.лист-279,зап.-42,ГАДО,Ф - 426-2-1,кадр-280
Крещение
12.08.1872
ГАДО,Ф - 426-2-1,кадр-280,м/к-1872г.лист-179,зап.-42 | Godparents:Новокаракубские поселяне ; Кирьян Лазарьевич Кучур и Пелагея Лазарьевна Шервали
Бракосочетание
30.10.1889
Николаевская церковь,м/к-1889г.лист-30,зап.-25,ГАДО,Ф - 426-2-6
Рождение ребёнка
1907
Сын: Гутов Чалбаш Дмитрий Николаевич Усыновлён Его родные родители отец Куприян /Киприон / Васильевич мать Мария Киряновна / Золото /
Отец ребёнка: Гутов Николай Антонович
Смерть
Неизвестно