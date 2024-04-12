Гутова (Золото) Устинья Кирьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гутова (Золото) Устинья Кирьяновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

12.08.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1872

Отец: Золото Кирьян Васильевич

Мать: Золото Евдокия Федоровна

Николаевская церковь,м/к-1872г.лист-279,зап.-42,ГАДО,Ф - 426-2-1,кадр-280
Крещение
12.08.1872
ГАДО,Ф - 426-2-1,кадр-280,м/к-1872г.лист-179,зап.-42 | Godparents:Новокаракубские поселяне ; Кирьян Лазарьевич Кучур и Пелагея Лазарьевна Шервали
Бракосочетание
30.10.1889

Муж: Гутов Николай Антонович

Николаевская церковь,м/к-1889г.лист-30,зап.-25,ГАДО,Ф - 426-2-6
Рождение ребёнка
1907

Сын: Гутов Чалбаш Дмитрий Николаевич Усыновлён Его родные родители отец Куприян /Киприон / Васильевич мать Мария Киряновна / Золото /

Отец ребёнка: Гутов Николай Антонович

Смерть
Неизвестно
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